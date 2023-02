Ordigno in Tribunale: per 24 ore nessuno lo ha visto

ordigno inesploso trovato a Pisa

Pisa, 24 febbraio 2023 – E' rimasto adagiato, con il suo pericoloso carico di liquido infiammabile, sul portone carrabile del tribunale per oltre 24 ore l'ordigno rudimentale inesploso trovato ieri mattina intorno a mezzogiorno. E' quanto si apprende da ambienti investigativi dopo l'analisi delle telecamere di sicurezza dell'edificio. L'occhio elettronico che si trova proprio sopra quell'ingresso ha infatti confermato che la notte precedente nessuno si è avvicinato, mentre nella notte tra martedì e mercoledì si vedono due sagome vestite di scuro collocare qualcosa alla base del portone intorno alle 2 e appiccare le fiamme prima di fuggire. Pochi fotogrammi che ritraggono due persone incappucciate e vestite verosimilmente di scuro che raggiungono il luogo dove posizionano l'ordigno provenendo quasi certamente dal vicolo Toscanelli che si trova lì di fronte e collega la strada al Lungarno. Sarà la Digos a cercare di dare un volto e un nome ai due attentatori, spulciando tutte le immagini di videosorveglianza urbana del centro storico ma è un lavoro enorme e che richiederà tempi lunghi. Intanto, nessuno ha ancora rivendicato l'azione incendiaria che non ha avuto esito probabilmente proprio a causa dell'imperizia di chi l'ha messa in atto.