L’opera lirica, dono per i bimbi. La nostra indagine sui banchi

Vi siete mai chiesti se i bambini conoscono l’opera lirica? Avete mai pensato se siano in "grado" di comprenderla e se servano competenze specifiche per ascoltare un’opera lirica? Noi sì e abbiamo deciso di intervistare più di cento bambini tra i sette e i tredici anni per indagare e capire che posto occupa questa tipologia d’arte tra i nostri coetanei. Tra gennaio e febbraio, a scuola, abbiamo lavorato sulle opere di Puccini e abbiamo scoperto un mondo nuovo: l’opera lirica che per i nostri nonni era quella che per noi è la musica "pop". Per sentirla infatti non era necessario recarsi a teatro, ma veniva trasmessa quotidianamente alla radio ed era ascoltata da tutti. Tante sono le sinfonie che ancora oggi vengono utilizzate per pubblicità o per alcuni film; ci siamo così resi conto che senza saperlo anche noi conoscevamo alcune melodie tra le più note nella lirica. Pertanto ci siamo chiesti se sia davvero così poco conosciuta dai ragazzi.

Abbiamo posto 10 domande a bambini come noi per poter saperne di più che si sono dimostrati felici di aiutarci, anche se alcuni non hanno voluto partecipare dopo aver scoperto il tema; probabilmente pensavano di non poter rispondere in maniera adeguata. Il dato più evidente è che il 92% dei bambini sceglie la musica pop e solo l’8% preferisce la musica lirica. Il 71% degli intervistati riferisce di conoscere l’opera lirica invece il 29% non sa cosa sia. Un altro dato significativo che abbiamo raccolto è che l’87% dei bambini sa dove si trova il teatro più importante della propria città sebbene molti non ci siano mai stati. Ci ha colpito molto che il 23% dei bambini non conosca neppure un compositore e quelli che dicono di conoscerli ne hanno sentito parlare prevalentemente a scuola. Infatti, proprio grazie alle attività scolastiche, quasi la metà dei bambini conosce almeno un titolo di un’opera lirica. Ci siamo confrontati su questi dati e la conclusione a cui siamo giunti è che pur riconoscendo il valore culturale della musica, ai bambini vengono proposte poche occasioni per conoscere quest’arte.

La scuola ci ha permesso, quest’anno, di conoscere l’opera lirica e noi siamo stati ipnotizzati dalla sua bellezza; pensiamo che tutti i bambini saprebbero accoglierla se gli adulti vicini a loro sapessero proporgliela. Quindi genitori, nonni, zii e tutti perché non portate a teatro i vostri bambini: siamo piccoli ma curiosi di conoscere.