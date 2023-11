L’olio migliore. Premiata. Santa Caterina

Festa dell’olio a Calci. Il 26 novembre ultima visita guidata da Caprona all’Azienda Agricola Tellini, dove si svolgerà la visita della Grotta Appiani con degustazione di olio e vino e ritrovo alle 10.30 al giardino pubblico di Caprona in via delle Cave. Prenotazione obbligatoria per le degustazioni su whatsapp 3386761609. Sabato, invece, si è svolto nel pomeriggio il dibattito "passato, presente e futuro dell’olivicoltura sul Monte Pisano" di Raffaele Elmi (nella foto in alto) con la consegna da parte della Compagnia di Calci (Ferruccio Bertolini) all’Azienda Agricola Santa Caterina del 1° premio "Urcio Mensuratorio de Calci" migliore olio di Calci. L’Urcio era una misura di capacità che la Repubblica Pisana, già dal 1105, concesse ai calcesani per vendere l’olio. L’evento è stato organizzato da La Compagnia di Calci, con il patrocinio del Comune di Calci e della Strada dell’Olio dei Monti Pisani.

Nel febbraio 2023 il direttivo dell’associazione nazionale delle Città dell’Olio aveva accolto la richiesta di adesione avanzata dal Comune di Calci, insignito da qualche mese del titolo di "Città dell’Olio". Fondata a Larino (Campobasso) nel 1994, l’associazione delle Citta` dell’Olio riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Gal (Gruppi di Azione Locale) e i Parchi di quei territori nei quali si producono oli e che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale eo rientranti in una Denominazione di Origine. L’associazione ha tra i suoi compiti divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualita`; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura, tutelare il consumatore.

M.B.