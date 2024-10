"L’occhio che esplora": cinema in 3 istituti pisani

"L’occhio che esplora - Analizzare le immagini per formare lo sguardo" è il titolo del nuovo progetto rivolto a docenti e studenti di tre istituti pisani, il Da Vinci-Fascetti, il liceo artistico Russoli e il liceo Carducci, vincitori del bando "Cinema e Immagini Per la Scuola". Primo appuntamento alle 15 del 21 ottobre nell’aula magna dell’istituto Russoli che vedrà ospite Bruno Bozzetto, attore, regista, scrittore, sceneggiatore e, soprattutto, autore di animazioni. Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione, prevede l’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico per gli studenti attraverso laboratori creativi di produzione video, la formazione per insegnanti e proiezioni nella sala cinematografica. Aderiscono, come partner il Cineclub Arsenale, dove si svolgeranno tutte le proiezioni del progetto, e la Casa della Donna, con un percorso di sensibilizzazione contro le discriminazioni all’interno dei linguaggi. L’iniziativa è anche contestualizzata all’interno di "Lanterne Magiche", un percorso di formazione al linguaggio audiovisivo della Fondazione Sistema Toscana, finanziato dalla Regione. Il progetto prevede l’alfabetizzazione di insegnanti e studenti con esperti esterni, visioni in sala cinematografica, tre laboratori pratici nelle singole scuole in rete. Per quanto riguarda i laboratori didattici, il "Da Vinci - Fascetti" proporrà agli studenti la realizzazione di un videogame sulla violenza contro le donne, il liceo Russoli realizzerà un corto di animazione e il Carducci curerà una docufiction per valorizzare la specificità delle competenze dei quattro indirizzi liceali.