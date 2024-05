Lo sport dentro: nuova iniziativa in carcere

Nuova iniziativa al carcere Don Bosco organizzata e promossa dal Comitato provinciale Ansmes-Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip. "Lo Sport - secondo il presidente del Comitato pisano Michele D’Alascio - può rappresentare uno strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psico-fisico utile per ridurre le tensioni sociali tra coloro che si trovano in carcere, oltre ad essere d’aiuto per veicolare valori positivi, quali l’onestà, l’impegno, lo spirito di solidarietà e il rispetto per sé stessi e per gli altri". Nella sezione maschile, dopo il recente corso per Arbitro di calcio, tenuto dai dirigenti della Sezione Arbitri della F.I.G.C. "R. Gianni" di Pisa, ha avuto inizio anche il corso di Tecnica calcistica, della durata di dieci lezioni, a cura di Enrico Fatticcioni (nella foto a sinistra), allenatore di base Uefa-B, con il sostegno del Comitato Regionale Toscano della Figc.

Inoltre, è in fase di allestimento il "3° Torneo dell’Amicizia" di calcio a 5 che vedrà impegnate otto squadre nell’impianto sportivo della Casa Circondariale. A dirigere le gare ancora una volta gli arbitri della sezione pisana. Nella sezione femminile, lo scorso mese ha avuto inizio il Corso di Pallavolo tenuto, anche quest’anno, da Nicola Bizzarri (nella foto a destra), allenatore tesserato per la società Turris di Pisa, con la preziosa collaborazione del Comitato territoriale Basso Tirreno della Fipav. Da sottolineare come le prestazioni dei due allenatori vengano realizzate a titolo completamente gratuito.