"Lite, droga e divieto di dimora a Pisa: la polizia interviene"

La polizia interviene per sedare una lite di coppia. Ma quando fanno la perquisuizione in casa, visti i precedenti di lui, trovano droga: 50 grammi di hashish in un comodino. Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma e identificato le parti. La coppia, lei dell’ Est Europa 38enne e lui tunisino 43enne, avevano liticato per futili motivi. Dall’ interrogazione in banca dati a carico dell’ uomo è emersa pendente la misura cautelare personale del divieto di dimora nella Provincia di Pisa, emessa a suo carico dal Tribunale di Pisa per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. da qui gli apporfondimenti e il rinvenimebnto di hashish e del materiale per confezionare le dosi. Così il 43enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.