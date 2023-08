Lite a Pisa: 65enne colpisce rivale con un bastone

Colpisce al volto con un bastone un automobilista con il quale stava litigando per una mancata precedenza. L’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, al termine delle indagini, ha denunciato per il reato di lesioni personali aggravate un 65enne, residente nel comprensorio del Cuoio. La vittima, un albanese 23enne, ha denunciato alla Polizia che alla fine dello scorso mese di luglio percorreva una traversa dei lungarni e, per motivi di mancata precedenza, aveva avuto un battibecco con un automobilista. L’alterco era degenerato e l’automobilista aveva colpito con un bastone al volto il rivale, per poi allontanarsi dal luogo. La vittima era stata costretta a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, dove i sanitari gli avevano suturato una ferita e rilasciato un certificato medico con prognosi di guarigione di 15 giorni salvo complicazioni. Dopo la presentazione della relativa denuncia, i poliziotti hanno identificato compiutamente l’aggressore, che è stato denunciato.