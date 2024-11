L’installazione artistica di Casigliani e Ughi

Due pisani firmano il progetto #InPiediControLaViolenza, l’installazione artistica ideata dal gruppo Mondadori, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, a Palazzo Niemeyer a Segrate (Milano): sono il fotografo Nicola Ughi e il regista Tommaso Casigliani, quest’ultimo anche creatore dell’allestimento che mette in mostra 100 sedie rosse che nella visione dei due artisti, diventano un potente simbolo di impegno collettivo. Ughi ha lanciato il suo progetto artistico della sedia rossa nel 2017 e oggi è stato scelto da Casigliani proprio per l’esposizione voluta da Mondadori nella quale una sola sedia è aperta, in piedi, emblema di forza e resistenza, circondata da sedie chiuse e "abbattute": un tributo silenzioso, ma potente, a tutte le donne la cui storia è stata interrotta da una violenza. Il progetto si estende anche all’illuminazione di Palazzo Mondadori. Fino al 25 novembre le luci degli archi dell’iconica opera di Oscar Niemeyer cambieranno colore, tingendosi di rosso. Il video che racconta l’installazione artistica e l’illuminazione straordinaria di Palazzo Mondadori sarà condiviso sul web e sui profili social del gruppo, raggiungendo milioni di persone e amplificando il messaggio. Casigliani è anche il regista del video e l’autore con Pietro Pagnes del brano musicale che lo accompagna, "Love lift": "Mi auguro che la visione del mio video - ha concluso il regista - possa emozionare il pubblico come ha emozionato me nel realizzarlo e che possa dare un contributo a sensibilizzare più persone possibili".