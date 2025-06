L'innovazione per i servizi agli anziani: il convegno alla scuola Sant'Anna

Pisa, 4 giugno 2025 - La Scuola Superiore Sant'Anna ospiterà domani 5 giugno un’iniziativa dedicata a Sociotechlab, progetto focalizzato alla ricerca e all'innovazione nei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana e promosso dal sindacato pensionati della Cgil in collaborazione con il centro universitario d’eccellenza che ha sede nella cittadina toscana. L'incontro avrà inizio alle 9.30 nell’Aula Magna della sede centrale della Scuola e si propone di affrontare le sfide e le opportunità legate all'assistenza residenziale per gli anziani. Momento saliente sarà, infatti, la presentazione della ricerca dal titolo "Le dimensioni della sostenibilità nell’assistenza residenziale. Evidenze a confronto", curata da Milena Vainieri, responsabile scientifica del Laboratorio MeS (Management e Sostenibilità) della Scuola Sant’Anna, Davide Vicari, Giulia De Nicola, Laura Pelliccia e Marco Arlotti. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana. Seguiranno gli interventi di personalità del panorama accademico e sindacale, tra cui Nicola Vitiello, Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna, Stefano Landini, Segretario organizzativo dello Spi Cgil Nazionale, e Stefano Casini Benvenuti, coordinatore del CTS Sociotechlab. Il programma prevede una tavola rotonda con la partecipazione di esperti del settore: Stefano Cecconi, Segretario dello Spi Cgil Nazionale, Isabella Conti, Assessora al Welfare dell'Emilia Romagna, Sabina Nuti, già Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, e Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. La moderazione sarà affidata a Cesare Buquicchio, giornalista de Il Sole 24 Ore - disalute.it. Durante il dibattito sarà proiettata una video-intervista al Presidente dell’Istituto Mario Negri Silvio Garattini condotta da Alessio Gaggioli, giornalista del Corriere Fiorentino. Le conclusioni dell'iniziativa – che sarà arricchita anche dal contributo dell’attore Paolo Hendel con un intermezzo dal titolo “La giovinezza è sopravvalutata” - saranno a cura di Tania Scacchetti, Segretaria generale dello Spi Cgil Nazionale, che riassumerà i temi trattati e le prospettive future per il settore. L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto tra istituzioni, ricerca e mondo del lavoro, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e garantire un'assistenza di qualità per gli anziani. È possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube del Laboratorio MeS al seguente link: https://youtube.com/live/dGzW8qid8i0?feature=share