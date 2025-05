L'iniziativa di Pacini Editore per la festa della mamma: "Dona un libro, dona con libro!"

Pisa, 7 maggio 2025 - Sarà domenica 11 maggio la Festa della mamma, una tradizione che, dagli anni cinquanta, si svolge con la finalità di celebrare la figura della madre, in tutte le sue declinazioni. La storica casa editrice Pacini Editore, con i suoi 153 anni di attività, rinnova il suo impegno per rendere questa occasione un momento importante di aiuto concreto alle mamme e ai bambini e bambine in difficoltà, supportati e accolti dalla Casa della Giovane di Pisa. Per tutto il mese di maggio per ogni libro acquistato sul sito di Pacini Editore (www.pacinieditore.it) l’Editore corrisponderà il dono di 1,50 euro destinato alla Casa della Giovane “Maria Schiratti Toniolo” di Pisa che accoglie e sostiene in uno spazio familiare donne e minori che attraversano momenti di rischio e disagio.

“L’impegno nel sociale e in particolare a sostegno delle donne è uno dei tratti che connota la nostra azienda da sempre – dichiara Francesca Pacini, direttrice editoriale della casa editrice – da molti anni realizziamo iniziative editoriali funzionali alla raccolta fondi o alla sensibilizzazione rispetto a tematiche che spaziano dalla disabilità all’accessibilità, all’attenzione verso i soggetti più fragili e più bisognosi di cura e attenzione. In occasione della Festa della Mamma, come fatto già in passato, vogliamo rinnovare il nostro impegno con un gesto concreto di supporto alle madri in difficoltà, nella piena convinzione che i libri siano preziosi anche per questo: trasformandosi in gesto di solidarietà”.

L’iniziativa durerà per tutto il mese di maggio e chiunque potrà aderire semplicemente acquistando un libro, un e-book o una rivista attraverso il sito internet www.pacinieditore.it. A conclusione della campagna la somma equivalente raccolta verrà consegnata alla Presidente e al Consiglio direttivo dell’Associazione. Per maggiori informazioni sulla “casa della giovane”: www.casadellagiovanepisa.it.