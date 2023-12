L’imprenditore della chimica, visionario e filantropo

Un nuovo quartier generale che accentra a San Giuliano Terme, le attività di Todisco Group che vanno dal mercato della chimica di base, all’amministrazione, passando per la finanza, fino alla logistica. Non solo un palazzo dei congressi, ma anche i nuovi uffici, che sorgeranno a fianco e che sono ancora in costruzione e dove la Todisco Gruop si trasferirà. L’area in cui le due strutture sono state realizzate è quella (ormai abbandonata) della ex polveriera Maionchi, con un investimento da 18 milioni, l’operazione riguarda un’area di oltre 42mila metri quadri 5.500 dei quali fino a poco tempo occupati da edifici cadenti e con tetti in amianto. Con 540 dipendenti divisi in 15 società, Todisco Group rappresenta il 40% del mercato della chimica di base in Italia. L’investimento di San Giuliano Terme indica la volontà di continuare a scommettere sul territorio in cui il gruppo è stato fondato, proprio nel 2021 sempre a San Giuliano, nell’area dove sorgeva Pisanpack, Todisco aveva aperto un hub solidale per le associazioni che assistono i bisognosi.