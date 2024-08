Liceo Buonarroti, ora ci siamo . A settembre tre nuove aule: "Riqualificati importanti spazi"

Un intervento rilevante per andare nella direzione di risolvere un problema annoso. Sono in arrivo tre aule in più per il liceo Buonarroti. Questi spazi saranno utilizzabili immediatamente, ovvero a partire dal nuovo anno scolastico, grazie agli interventi della Provincia. "Gli spazi saranno ricavati dalla ristrutturazione dei locali della ex Biblioteca Provinciale che ospiteranno gli uffici amministrativi – spiega il presidente Massimiliano Angori –, la biblioteca, un archivio e la presidenza dell’istituto, andando così a recuperare tre aule in più a beneficio di studenti e studentesse".

Venerdì mattina proprio il presidente Angori si è recato in visita alla scuola, incontrando il dirigente scolastico Alessandro Salerni, insieme al dirigente dell’edilizia scolastica della Provincia, l’ingegner Vincenzo Simeoni che ha illustrato i lavori sin qui svolti dall’ente provinciale, lavorazioni ormai in dirittura di arrivo. "Per questi interventi – aggiunge Angori –, che hanno messo a punto una riqualificazione degli spazi anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico, laddove archivio e biblioteca sono stati realizzati in base alla normativa antincendio, l’ente provinciale ha investito circa 600mila euro, ai quali si aggiungono 200mila euro per la sostituzione degli infissi".

"Adesso – aggiunge il presidente della provincia –, proseguiremo nella ricerca e messa a disposizione di ulteriori spazi a beneficio del Liceo Buonarroti, nella logica di una condivisione delle aule del patrimonio provinciale cittadino da mettere a disposizione soprattutto per quei plessi che, come il liceo stesso, accertano un numero elevato di nuovi iscritti che va ad impattare significativamente sulla fruizione degli spazi già esistenti. Infine". Conclude Angori: "la Provincia, come richiesto peraltro dal consiglio d’istituto del Buonarroti, durante uno dei tavoli sull’edilizia scolastica cittadina, ha installato 100 rastrelliere bloccatelaio per biciclette negli spazi esterni del liceo: una operazione del valore complessivo di ulteriori 20mila euro che ha l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. E analoga installazione di rastrelliere è stata effettuata anche negli spazi esterni del vicino istituto Santoni. Questa iniziativa ha una doppia valenza positiva: da un lato destina una parte degli spazi della scuola al parcheggio delle biciclette, dall’altra garantisce la sicurezza dei cicli, dato che le rastrelliere collocate permettono un facile ancoraggio dei telai".

"Ringraziamo la Provincia – interviene il dirigente scolastico Salerni – e i suoi uffici per il consueto confronto, anche in vista della sempre più prossima riapertura del nuovo anno scolastico". "Il trasloco degli uffici amministrativi nella nuova ala riqualificata e ristrutturata del Liceo Buonarroti avverrà nella prima settimana di settembre, in modo da far fruire, contestualmente, delle nuove aule messe a disposizione di studenti e studentesse fin dal primo giorno in cui tornerà a suonare la campanella dell’istituto".