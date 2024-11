"Libri lungo le Mura": Saverio Tommasi presenta il suo ‘Troppo neri’

"Libri lungo le Mura - Festival della Lettura Città di Cascina" propone un altro appuntamento di spessore in programma oggi alle 18.30 nei locali della Biblioteca Comunale Peppino Impastato. Dopo Francesco Cancellato e all’indomani delle elezioni americane, protagonista ancora il giornalismo d’inchiesta, coraggioso e ‘scomodo’ di Saverio Tommasi.

Giornalista, scrittore, attore italiano, collaboratore di Fanpage.it, si occupa di temi legati ai diritti umani e civili e presenterà il libro “Troppo neri”. Dialoga con lui l’assessora al sociale Giulia Guainai. L’immigrazione ha tanti volti e sono tutte persone. Scardinando i luoghi comuni, come fa sempre nel suo lavoro di giornalista, e senza mai perdere tenerezza o lucidità, Saverio Tommasi racconta storie vere, drammatiche ma anche piene di vita e di speranza, insieme al fotogiornalista Francesco Malavolta, che accompagna queste narrazioni con le sue fotografie intense, frutto di molti anni di lavoro in viaggio per il mondo.