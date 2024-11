Liborio ripete l’exploit. Suo il premio Sir Ivor

Sole, clima primaverile, terreno buono, pista grande: queste le condizioni ideali nelle quali si è svolro il convegno di corse ieri a San Rossore. Al centro del pomeriggio il premio "Sir Ivor", metri1200, dedicato al campione irlandese che nel ‘67-’68 passò la stagione invernale dell’allenamento a San Rossore prima di dominare la stagione classica europea. Soltanto sei i partenti sulla distanza dei 1200 metri e favori del pronostico orientati su Liborio malgrado i 64 chili portati in groppa. Ma ripetendo la precedente, clamorosa prestazione Liborio ha dato dimostrazione ancora della sua forza battendo di svariate lunghezze Secret Risk. In sella a Liborio, impeccabile interprete, Dario Di Tocco. Un’altra prova del pomeriggio che meritava attenzione era l’ultima corsa in programma, il premio "Lauco" sulla distanza dei 1500 metri, un’attenzione derivata anche dal fatto che la corsa, con 12 partenti dopo il rito di Amatrice Romana, era una Seconda Tris. Tutto si è deciso ai 200 metri conclusivi quando Donoussa, ben sostenuta da Sergio Urru, è sfilata in avanti rendendosi intangibile; altri quattro cavalli sono finiti molto vicini fra loro in questo ordine: All Galaxy, Strawberry Souce, Larco, Imperial Group. La altre corse del pomeriggio sono state vinte da Love Yourself (E. Antinori), Di Più (S. Urru), Hard Worker (M. Sanna), Fenice da Clodia (G. Marcelli). Si torna a correre domani con un bellissimo programma che vedrà la disputa, oltre che della corsa internazionale Fegentri valida per il campionato del mondo dei gentlemen rider (otto i cavalli al via con quattro cavalieri stranieri) anche la dioputa dei premio "Ranieri Galletti", una condizionata per femmine sulla distanza del doppio chilometro, e il premio "Dario Simoni", una condizionata sulla distanza dei 1500 metri con ben 14 cavalli al via. La corsa sarà tris, quarté, quintè. Dalla prossima settimana il calendario riprenderà la cadenza più usuale e cioè al giovedì e alla domenica.