Liberato appartamento occupato abusivamente

Ancora un blitz del "Nosu" in un appartamento occupato abusivamente nel quartiere Cisanello. La proprietaria, infatti, dopo diversi mesi di occupazione abusiva da parte di alcuni soggetti di nazionalità brasiliana, non riuscendo a risolvere la situazione, si era rivolta al Comando di via Battisti presentando querela e chiedendo assistenza. Ma non solo. Anche tutti i condomini e l’amministratore di condominio hanno inoltrato a Procura e Questura diversi esposti e denunce per la pesante situazione che si era venuta a creare con la presenza degli occupanti abusivi e dei loro occasionali ospiti tutti i giorni della settimana, ad ogni ora del giorno e della notte. Sia le denunce che gli esposti, infatti, parlavano di situazioni di grave illegalità, legata alla presenza di tre transessuali e anche di altre persone con “schiamazzi, disordini, sporcizia nelle parti comuni, danni alle stesse e via vai di persone poco raccomandabili”, consumo di sostanze stupefacenti anche sulle scale condominiali, vandalismi al portone d’ingresso e allacciamenti abusivi alle utenze elettriche. I condomini invocavano pertanto un pronto intervento per porre fine al disagio.

Lunedì, quindi, l’intervento risolutivo. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e, senza colpo ferire, hanno portato al Comando per le procedure di identificazione uno straniero rinvenuto nell’appartamento senza alcun titolo. L’uomo è stato denunciato per occupazione abusiva di immobili. Quindi hanno riconsegnato l’appartamento liberato, pur se gravemente danneggiato dagli occupanti, alla legittima proprietaria. Inaspettato il tripudio dei condomini che hanno applaudito apertamente gli agenti intervenuti.