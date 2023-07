L’evento all’Imperiale con la Crazy Band

Una cena spettacolo con musica 70-80 accende l’estate del Bagno Imperiale di Tirrenia. L’appuntamento è per stasera con la Crazy Band (nella foto). I gestori Cristiano Marrese e Nicola Frilli hanno organizzato una serata revival con i più grandi successi degli anni Settanta e Ottanta, note che hanno fatto da colonna sonora delle estati di ciascuno di noi e che renderanno unica la cena di domani sera al ristorante dello stabilimento balneare di piazza Belvedere, è consigliata la prenotazione telefonando al numero 3204620468. Il menu prevede antipasto fantasia di mare (insalata di polpo, crostone cacciuccato e sformato di zucchine), due primi di mare (riso al nero di seppia e penne gamberi e zucchine), dolce, acqua vino e caffè per 30 euro a persona. La Crazy Band è una formazione musicale composta da 7 elementi che ripropone pezzi evergreen, reinterpretandoli con una verve non comune e restituendo a quei brani una nuova vita anche per il pubblico di oggi che non ha vissuto quella straordinaria epopea della musica italiana e internazionale.