L’estate militante Scatta a Riglione la Festa dell’Unità Domani ospite Giani

Appuntamento da domani a domenica 17 settembre con la Festa de L’Unità di Riglione, organizzata dall’Unione comunale del Pd di Pisa, che porta anche in città l’"estate militante" lanciata dalla segretaria nazionale del Elly Schelin. In programma dibattiti, ma anche intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo, oltre alla consueta possibilità di cenare al ristorante della festa e di godere dei servizi offerti dai diversi stand che animeranno piazza Pertini. "Il Pd pisano – sottolinea il segretario Andrea Ferrante – conferma con questo appuntamento il proprio impegno nell’estate militante lanciata da Elly Schlein. Sosterremo anche da Riglione due battaglie fondamentali del nuovo Pd, quella per la difesa e il rilancio della sanità pubblica, affrontata anche nell’appuntamento di oggi con Roberto Speranza per cui si annuncia una notevole partecipazione degli operatori e quella per il salario minimo. Affronteremo dunque i temi nazionali, ma entreremo anche nel merito di quelli importanti per il nostro territorio, dallo sviluppo della Costa, al futuro del Parco, a quello dei servizi pubblici. Il Pd cittadino è vivo e in salute. Intendiamo lanciare un messaggio di dialogo con la città, perché riteniamo che ci sia bisogno di un’alternativa ai governi di destra a Pisa e a Roma".

L’appuntamento di apertura è per domani alle 19 con il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il capogruppo dem in consiglio comunale, Matteo Trapani: titolo del dibattito "Pisa capitale della costa". Alle 21 invece focus su "Violenza sulle donne. Più politiche integrate, educazione e cultura" con Tania Cintelli (portavoce regionale conferenza donne democratiche), Maria Giovanna Missaggia (dirigente scolastica dell’istituto Pacinotti di Pontedera), Francesca Pidone (coordinatrice Telefono Rosa), Antonietta Scognamiglio (consigliera provinciale politiche educative), Enrico Sostegni (presidente Commissione Sanità Regione Toscana). Coordina Barbara Frosini.