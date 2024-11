Le prospettive del settore vitivinicolo in un workshop gratuito alla Sant'Anna

Lunedì 18 novembre 2024 - Quale futuro attende il mondo vitivinicolo? E come si può rilanciare un settore in cui, negli ultimi anni, si sono registrati cali di vendite più o meno generalizzate? Sabato 23 novembre alle 10,30, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è in programma “Non è un mondo per (soli) vecchi. Prospettive generazionali nel settore vitivinicolo”, workshop organizzato in occasione dell’attivazione della X edizione del Master in Vini italiani e mercati mondiali, che ha l’obiettivo di proporre nuove strategie per rilanciare un settore che sembra avere poca attrattiva soprattutto nelle nuove generazioni.

La matrice generazionale dietro il calo delle vendite

"Il mondo vitivinicolo sta affrontando profonde riflessioni, stimolate dall’impatto dei cambiamenti climatici, ma non soltanto. Cambiano gli stili di vita e i consumi globali che, nell’ambito delle produzioni agroalimentari, coinvolgono in modo particolare il vino. Il settore sta, infatti, registrando cali di vendite più o meno generalizzate e notevoli modifiche nelle scelte di consumo, relativamente alle diverse tipologie di prodotto. Questo è da imputare a diversi fattori, alcuni dei quali sembrano avere una matrice generazionale. Le differenze, evidenti considerando i dati sui consumi, tra baby boomers, millennials e Gen Z, mettono in luce la necessità di pensare nuove strategie. Il workshop si propone quindi come momento di riflessione e condivisione di esperienze e, per quanto possibile, di proposte per il futuro in relazione alla specifica tematica generazionale, nei diversi segmenti e articolazioni della filiera vitivinicola.

Il programma del workshop e le modalità di partecipazione

Il workshop è organizzato nell’ambito del Master di I Livello “Vini italiani e mercati mondiali”, attività formativa promossa dall’Associazione Italiana Sommelier, organizzata congiuntamente dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dall’Università di Pisa, dall’ Università per Stranieri di Siena e dall’Università di Siena, e promossa da Terre di Pisa.Il programma prevede gli interventi di Pietro Tonutti, direttore del Master “Vini italiani e mercati mondiali e docente della Scuola Sant’Anna, di Marzia Varvaglione, Presidente AGIVI (Associazione Giovani Imprenditori Vitivinicoli), di Francesca Luna Noce, Autrice e content writer, di Luna Doni, Consulente marketing e comunicazione del vino, di Elvio Ancona, Università per stranieri di Siena, di Duccio Leoni, Responsabile Comunicazione Marchesi Antinori, di Alessandro Benato, Asia-Pacific Export Manager, di Alessandro Torcoli, Direttore Civiltà del bere. La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria tramite questo form: https://forms.gle/E4yuKijsKD6jo3gq5 L’evento si terrà nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, ma sarà possibile partecipare anche da remoto.