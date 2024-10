Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 25 ottobre 2023- La musica italiana e i classici rivisitati sono i protagonisti della playlist di questa settimana stilata da Luca Demar, in rotazione su Radio Incontro.

1. Alfa – “Filo Rosso” Una ballata dai toni caldi come un dolce autunno prima di un gelido inverno. Alfa conferma la sua attutidine di conciliare un ritmo accattivante con una capacità di scrittura notevole. Se vi volete innamorare in questo autunno..ascoltate questo brano!!

2. David Guetta, Alphaville, Ava Max – “Forever Young” Shakerate un classicone anni ’80 firmato dagli Alphaville con la voce di Ava Max il tutto è condito con l’estro e la creatività di David Guetta: Il risultato? Un successo da ballare sul dancefloor in questo autunno.

3. Fiorella Mannoia – “Disobbedire” Questo singolo della Signora della musica Italiana è uscito il 27 settembre. Il testo, il messaggio e la voce sono una conferma di chi è capace di attraversare i decenni ma ancora ha qualcosa da dire per tutti noi.

4. Giorgia – “Niente di male” Lasciatevi andare, giocate, amate, perché non c’è niente di male. E’ tutto quello che canta Giorgia in questo nuovo singolo che anticiperà il suo prossimo progetto discografico dopo che sarà scesa dal palco di XFactor che la vede alla conduzione di questo talent.

5. Imagine Dragons feat. Ernia - “Take me to the beach” Take me to the beach è un featuring con Ernia, colui che si distingue per essere tra i più profondi ed influenti a livello di penna. Un successo aver raggiunto, soprattutto per l’artista italiano, la stima oltreoceano di artisti affermati e che hanno raggiunto una media di 62 milioni di ascoltari su Spotify.