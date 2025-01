Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 10 gennaio 2025- Inizia un nuovo anno musicale con la playlist dei più programmati a radio Incontro Pisa.

1. Katy Perry – “Ok”

La regina delle classifiche apre ill 2025 con una ballata che non tradisce il suo stile ultra pop. Gradevole all’ascolto ed energico, questo brano fa ben sperare per le produzioni musicale di questa grande performer.

2. Gazzelle – “Noi no”

Non c’era bisogno di conferme ma solo di ritrovare in questo anno, un suo brano. Gazzelle può essere considerato un erede del cantautorato italiano. Nostalgico ma non troppo. Musicalmente innovativo come pochi.

3. Planet funk – “Nights in white satin”

Una certezza c’è: con I Planet funk si balla nel 2025. Una cover dalle sonorità contemporanee, questo brano è una rilettura in puro stile Planet Funk del famoso classico dei Moody Blues del 1967. Un pezzo che segna il ritorno della band nel panorama musicale internazionale, accompagnato dalla voce di Dan Black.

4. Zucchero – “Una come te (Chinatown)”

Il nuovo singolo di Zucchero è un l brano è estratto dal suo ultimo album di cover, “Discover II”: il pezzo originale, che Zucchero ha trasformato in italiano, è della band americana Bleachers e si intitola proprio “Chinatown”.

5. Rose & Bruno Mars – “Apt”

Apt. (abbreviazione diApartment) è un singolo della cantante neozelandese sudcoreana Rosé e del cantante statunitense Bruno Mars. Il brano utilizza un campionamento della canzone Mickey, l'unico singolo di successo della cantante statunitense Toni Blasi, datato 1982.