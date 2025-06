Le pisane Sidebloom e Powerside vincono il Bronzo al Premio Agorà

Pisa, 30 giugno 2025 - L’agenzia di comunicazione Sidebloom, in partnership con Powerside, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e Confcommercio Provincia di Pisa, conquista per il secondo anno consecutivo il Premio Agorà di Bronzo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi e longevi nel panorama italiano della pubblicità e del marketing. Il Premio Agorà, istituito nel 1986, celebra l’eccellenza delle campagne che si distinguono per efficacia, coerenza con gli obiettivi, innovazione creativa e qualità del messaggio. Quest’anno, il riconoscimento è stato conferito al progetto di sito web realizzato per Nobel Wines, importatore e distributore newyorkese di vini di alto livello negli Stati Uniti. Un risultato che conferma la capacità dell’agenzia di operare con successo anche su scala internazionale, affrontando progetti complessi e ad alto tasso di innovazione. Il sito sviluppato per Nobel Wines si è distinto per la cura del design, l’efficacia del linguaggio visivo e la strategia narrativa, posizionandosi come punto di riferimento per il settore. A rendere ancora più significativa questa vittoria è il contesto: accanto a Sidebloom e Powerside, tra i premiati figurano agenzie del calibro di Armando Testa, a testimonianza del livello ormai raggiunto da questo riconoscimento e della qualità dei progetti presentati. Con sedi operative a Pisa e Potenza e una rete di clienti che si estende dal Piemonte alla Calabria, Sidebloom e Powerside si confermano agenzie creative trasversali, capaci di affrontare con competenza e visione progetti per realtà molto diverse tra loro: da Estée Lauder a Fondazione Arpa, passando per Turkish Airlines, fino ai più recenti incarichi come il rinnovo della commessa per la comunicazione della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa. Questo nuovo traguardo rafforza la missione dell’agenzia: creare progetti di comunicazione che sappiano parlare al mercato con originalità, profondità e concretezza, valorizzando il racconto dei brand attraverso ogni canale. Congratulazioni per il successo dell'agenzia di comunicazione pisana giungono dal direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Indubbiamente un grande risultato: i premi che Sidebloom riceve ogni anno sono importanti e numerosi e questo non può che renderci orgogliosi rispetto ad una azienda che contribuisce a promuovere il nostro territorio. Una realtà d'eccellenza nel campo del marketing e della comunicazione che opera quotidianamente con competenza e professionalità e che raccoglie i frutti di un percorso che la vede affermata come vero punto di riferimento tra le agenzie di comunicazione”.