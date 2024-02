Le nostre squadre Usar partite subito. Cercano le persone disperse nel crollo

Sono partiti dopo poche ore dalla tragedia. Le squadre Usar (Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano), un’eccellenza pisana, con 15 operatori e 5 mezzi, sono andate subito a Firenze dove una trave di cemento è crollata: oltre a tre morti e altrettanti feriti, ci sono due persone che non si trovano più. Le squadre sono specializzate nella ricerca delle persone disperse.

"Con la certificazione Usar (Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano, ndr) abbiamo affrontato due missioni, in Albania e in Turchia dove avevamo il coordinamento di 15 moduli internazionali tra cui la Cina", ci aveva spiegato il comandante dei vigili del fuoco Nicola Ciannelli ad aprile scorso, parlandoci del ruolo di Pisa nelle operazioni, in quel caso internazionali. Ma i pompieri pisani, a Firenze, sono in compagnia di altri colleghi che arrivano da comandi vicini, Lucca, Siena, Prato, Pistoia, oltre, ovviamente. Con loro anche le unità cinofile di Pistoia e Livorno. I cani sono addestrati per la ricerca dei feriti sotto le macerie. Proprio a ottobre - aveva annunciato sempre il comandante – si terrà una mega esercitazione nella nostra città dove si raduneranno diversi vigili del fuoco da più Comandi.

An. Cas.