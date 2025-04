Le mani robotiche della spin off della Sant'Anna "Prensilia" al centro di un investimento

Pisa, 11 aprile 2025 - Prensilia, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nata nel 2009, opera nell’ambito della robotica, ed in particolare nel panorama italiano sviluppa e commercializza i più avanzati sistemi di presa in ambito industriale, robotica umanoide e medicale. Il round è guidato da RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Robotica e l’Automazione Industriale, nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr e di Pariter Partners, player italiano attivo in investimenti di tech-transfer in ambito deep tech. Insieme, partecipano all’operazione Pariter Partners, Pariter Robotics e CDP Venture Capital SGR per conto del fondo FIA Toscana Next istituito e gestito da CDP Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della Toscana (Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per massimizzare gli investimenti destinati alle imprese innovative territorio. Le risorse messe a disposizione dagli investitori supporteranno lo sviluppo della rete commerciale di Prensilia e la progettazione di nuovi dispositivi. L’attuale mercato globale offre nuove opportunità di crescita per tecnologie avanzate come quelle di Prensilia. In questo contesto di grande dinamicità, la disponibilità di risorse per costruire e rafforzare un’identità tecnologica e commerciale solida gioca un ruolo chiave. “Felicissimo di questa partnership, che permette a Prensilia di fare un salto di qualità e rafforzare la propria presenza sul mercato italiano ed internazionale” commenta Francesco Clemente, amministratore della società. “Prensilia è un’azienda in grande crescita, che unisce lo sviluppo di tecnologie robotiche all’avanguardia con un’importante finalità sociale: la creazione di mani robotiche utilizzabili sia per l’automazione industriale che in ambito medico” ha dichiarato Claudia Pingue, Responsabile Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital. “Questo tipo di iniziative è al centro dell'attività del Polo RoboIT, che ha l’obiettivo di far emergere progetti a lungo termine sviluppati dalle eccellenze della ricerca italiana”. “Siamo entusiasti di investire in una realtà che ha avuto la capacità di sviluppare soluzioni robotiche all’avanguardia in ambito industriale e medicale.” ha dichiarato Valentina Franchini, Managing Director di Pariter Partners. “Crediamo fermamente che l’automazione avanzata non solo migliori l’efficienza operativa, ma possa anche trasformare il modo in cui viene erogato supporto agli utenti e vengono ottimizzati i processi produttivi. Siamo pronti a supportare il team nella crescita commerciale e nel raggiungimento di nuovi traguardi.” Prensilia è stata fondata nel 2009 da ricercatori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con la volontà di rendere disponibili sul mercato le innovazioni tecnologiche sviluppate in ambito accademico. Negli anni, Prensilia mantiene la sua connotazione accademica, focalizzando molto le sue attività sulla ricerca e sviluppo, sfruttata sia internamente che messa a disposizione dei clienti. Il core business della società è lo sviluppo di sistemi di presa avanzati in ambito automazione, medicale e robotica.