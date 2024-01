Le forze dell’ordine arrivate in 4 minuti e 17. Confermato l’esercito

Le divise dopo il delitto sotto i portici? Sono arrivate in 4 minuti e 17 secondi. E’ uno dei dati usciti ieri mattina in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (presieduto dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro): il quartiere "è tra i più presidiati di Pisa", aveva già dichiarato il questore Sebastiano Salvo. "Confermato l’attuale dispositivo di 15 militari dell’esercito (3 su tre turni) con il progetto Strade sicure – aggiunge il questore – con la speranza anche di poterlo allargare. Siamo in attesa del decreto interministeriale. I numeri potrebbero anche crescere. In quel caso vedremo come distribuirli". L’assetto attuale prevede dalle 7.30 fino all’una di notte un presidio davanti alla Stazione dell’esercito. "Nel pomeriggio e alla sera i militari sono affiancati poi dalle forze di polizia con servizi dinamici che coprono anche il comprensorio, portici e vie laterali. Inoltre, in piazza Vittorio abbiamo il presidio fisso con la pattuglia della polizia locale fino a Corso Italia".

Ma dal vertice istituzionale sono uscite anche altre due volontà, quella di proseguire con i controlli (partiti già a luglio scorso) su input della prefettura stessa in struttore e locali della zona. Interventi delle singole forze di polizia ma anche congiunti, ciascuno per le proprie competenze, in collaborazione con l’Asl e i vigili del fuoco, per esempio. C’è poi un’altra strada che il questore aveva già accennato nei giorni scorsi, quella di intervenire sul disagio e le situazioni di marginalità attraverso operatori del terzo settore. Anche e soprattutto con l’arrivo di giorni molto freddi per trovare un posto a chi non ha un tetto.

An Cas.