Le eccellenze alla Pisaniana: "Terre di Pisa, Food and Wine". Una puntata speciale su 50Canale

"Terre di Pisa Food & Wine Festival" è il tema della puntata di stasera de La Pisaniana, il programma televisivo prodotto da più di 10 anni dal circolo culturale d’area vasta "Filippo Mazzei" e in onda ogni domenica alle 21 su 50canale. La manifestazione, giunta alla 12/a edizione, che si è svolta nei giorni scorsi in piazza Vittorio Emanuele, celebra la ricca cultura gastronomica e vinicola della provincia di Pisa e ha ottenuto un bel successo di pubblico. L’idea di creare un festival che riunisse produttori, chef e appassionati di gastronomia è stata accolta, negli ultimi anni, con entusiasmo crescente dalla comunità locale. Accanto agli 80 produttori, hanno tenuto banco degustazioni di vini, laboratori di cucina e show cooking con chef stellati. A prendere parte alla trasmissione, condotta dalla giornalista Carlotta Romualdi, sono state figure istituzionali e produttori, esperti di enogastronomia e docenti universitari: in primis Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest. Nella prima parte con lui ci saranno il sindaco, Michele Conti, l’assessora regionale al lavoro, Alessandra Nardini, il professor Marco Macchia, delegato per i Rapporti con il Territorio dell’Università di Pisa e Salvatore Caruso, insegnante dell’istituto alberghiero "Matteotti". Nella seconda e nella terza parte della trasmissione, invece, affiancheranno Tamburini, Gianluca Bovoli, presidente della Strada dell’Olio dei Monti Pisani, Marco Pacini, amministratore delegato dell’Ortofruttifero e presidente di Coldiretti Pisa, Licia Gambini, presidente dell’associazione assaggiatori e cultori olio extra vergine d’oliva (Ascoe) e Fabrizio Santucci, assaggiatore Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi). Terre di di Pisa Food & Wine Festival è attento alla sostenibilità e promuove l’uso di ingredienti a km zero. Questa attenzione alla sostenibilità non solo aiuta a preservare l’ambiente, ma supporta anche l’economia locale. Di questo parleranno soprattutto Cristina Martelli, segretario generale della Camera di commercio della Toscana nord ovest e Francesca Velani, vice presidente della Fondazione Promo Pa di Lucca. Tra i collegamenti esterni quelli con Marco Suriano, chef di Laqua Vineyard, a Terricciola (Pisa), Ginevra Venerosi Pesciolini, neo presidente del Consorzio Vini Terre di Pisa doc, Teresa Sichetti con la sua rubrica "Cambio di stagione" insieme ad Agnese Balducci per parlare di alimentazione vegana e Lucia Guidi del Centro Nutrafood dell’Università di Pisa per studiare l’impatto ambientale di quella e di altre diete, Simone Cantoni degustatore e docente esperto di birra.