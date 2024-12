Le ’carte’ dei nerazzurri: "Pianeti favorevoli al Pisa"

L’appuntamento con le stelle è ormai una tradizione, grazie alle arti divinatorie di Matteo Pecchia, cartomante e sensitivo che, ogni anno, ci aiuta a guardare al futuro. Abbiamo chiesto come sarà il 2025 per la squadra di calcio della città, nata nel mese di aprile del 1909 e, quindi, del segno dell’ariete. "I pianeti saranno favorevoli ai nerazzurri almeno per tutta la prima metà dell’anno – spiega – con prestazioni davvero buone grazie al favore di Giove, che spinge fortuna e successo". Ma le buone notizie non durano per sempre e, dalla fine di giugno, pare che "la tendenza sarà al negativo, soprattutto per quanto concerne la gestione economica della squadra".

Il nostro allenatore, Inzaghi, è invece nato nel segno del Leone, "e le stelle lo danno come super fortunato nel 2025. Nello specifico, la prima parte dell’anno sarà molto buona e coerente con i risultati aspettati dalla squadra ma, mentre per la squadra la seconda metà dell’anno andrà vissuta con cautela, per Inzaghi sarà più in continuità con la prima". I mesi maggiormente favorevoli ad entrambi saranno aprile e maggio, quando l’ombra del pianeta Marte acuirà la loro sensibilità verso l’agonismo sportivo, la strategia e la forza di volontà.

E le previsioni di Pecchia riguardano anche la politica cittadina. "La giunta comunale è nata nel segno del Cancro, mentre il sindaco Michele Conti è dei Pesci, entrambi segni con buone premesse per l’anno nuovo. Certo, dovranno fare maggiore attenzione a eventuali ostacoli nella prima parte del 2025. Per farlo è consigliabile mantenere un basso profilo che permetta loro di spiccare il volo dopo l’estate, quando Giove diventerà favorevole ai cambiamenti".