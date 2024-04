"Le agevolazioni non sono priorità della comunità"

"Non ci convince la tariffa agevolata per parcheggi agli studenti: un’iniziativa che sposta il problema anziché risolverlo e non affronta le esigenze reali della comunità". Le parole di Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita per Pisa in consiglio comunale. "In primo luogo, questa misura incentiva l’uso dell’auto privata in un’area già congestionata quale quella del centro urbano - spiega Sofia - sacrificando la disponibilità di parcheggio per i residenti stessi e contrastando gli obiettivi di sostenibilità ambientale". La controproposta di Sinistra Unita riguarda l’introduzione di tariffe agevolate per il noleggio di biciclette e l’accesso gratuito ai trasporti pubblici per gli studenti, in collaborazione con la regione, per rendere la città più vivibile e preservare la qualità dell’aria. Secondo Sofia, inoltre, la proposta attuale ignora questioni più importanti come gli alti costi del parcheggio per coloro che assistono i propri cari negli ospedali, come nel caso del parcheggio Santa Chiara: "Sostenere queste persone durante periodi di bisogno evidente dovrebbe essere una priorità ben maggiore rispetto al fornire parcheggio agevolato agli studenti".

"È essenziale che la nostra città riconsideri le sue priorità e si impegni a sviluppare una visione urbana che tenga conto delle vere necessità dei suoi cittadini", conclude Sofia lanciando un appello all’amministrazione comunale perché adotti politiche che riflettano un impegno reale verso la sostenibilità e l’inclusione sociale.