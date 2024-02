Lavoro, la domanda incontra l’offerta. Un’occasione per trovare personale

Trecento persone si sono radunate alla Borsa Merci della Camera di Commercio per il Talent Day di Confcommercio. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha coinvolto più di trenta imprese di Pisa e Livorno, che hanno incontrato dalle 9,30 alle 14,30 i potenziali candidati per numerosi posti di lavoro nella ristorazione, industrie metalmeccaniche, turismo, vendite, assicurazioni e molto altro. Giovani ma anche adulti si sono presentati all’evento, nella speranza di trovare lavoro o dei contatti lavorativi.

"Sono veramente contento di essere venuto - dice Nicola Mourak, 23 anni, che dopo alcune esperienze come cameriere è arrivato al Talent Day nella speranza di conoscere nuove realtà - ho lavorato per diversi anni come stagionale nella ristorazione e, adesso che mi sono specializzato, un’iniziativa come questa mi fa davvero molto comodo se voglio trovare qualche impiego migliore nel settore. Ho avuto modo di parlare con diversi gestori di ristoranti e attività che cercano barman specializzati o addetti alla sala e mi sono fatto un sacco di contatti. Spero diano i loro frutti". "Una grande opportunità per il nostro territorio, la nostra economia e il nostro mercato territoriale - dichiara l’assessore al Turismo e Commercio Paolo Pesciatini -. È l’occasione per far incontrare la domanda e l’offerta per consentire ai nostri operatori di trovare personale qualificato e rispondere alle esigenze di clienti e dare una dimostrazione di quanto l’offerta turistica commerciale sappia dare risposte positive". Una giornata di soddisfazione anche per il direttore di Confcommercio Pisa e Livorno Federico Pieragnoli che ha spiegato come "da iniziative come il Talent Day possono nascere grandi opportunità, se consideriamo che nelle sole province di Pisa e Livorno i dati Excelsior - Unioncamere prevede l’assunzione di oltre 16mila addetti nel primo trimestre del 2024". Numeri, quelli citati dal direttore, destinati a crescere con l’approssimarsi della stagione estiva. "Una manifestazione per noi importantissima - dichiarano il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci - Ancora nel 2024 notiamo una grande non corrispondenza tra l’altissima offerta di lavoro delle imprese del nostro territorio e la carenza di domanda. Confcommercio c’è per ridurre il disequilibrio tra domanda e offerta. Per colmare questo gap sempre più clamoroso abbiamo organizzato un’iniziativa con cui circa 300 persone hanno avuto l’opportunità di incontrare le imprese presenti e lasciare il proprio curriculum". Una ricerca di lavoro che per alcuni è diventata quasi un gioco. "Abbiamo creato un’attività per rendere i candidati dei recruiter per un giorno - dice Lisa Maggini consulente assicurativa per agenzia Generali - abbiamo fatto un vero gioco di ruolo dove erano i candidati a dover fare delle domande a noi o provare a venderci qualcosa". Tra le centinaia di partecipanti, anche alcune scolaresche si sono presentate alla Camera di Commercio per muovere i primi passi nel mondo del lavoro, come spiega la professoressa Giada Capecchi dell’IPSAR Giacomo Matteotti di Pisa. "Questa è un’esperienza importante per far conoscere ai ragazzi il mondo del lavoro e rapportarcisi - afferma la professoressa -. Qui ho portato degli studenti di quarta, che non conoscono ancora bene il mondo del lavoro e sono concentrati sullo studio. Nonostante il timore iniziale, alcuni ragazzi, soprattutto quelli che hanno già avuto esperienze di tirocinio, erano molto entusiasti. È importante che i giovani abbiano delle finestre su cui affacciarsi per il mondo del lavoro e mi sembra che i nostri studenti siano rimasti soddisfatti. Sono curiosa di ascoltare le loro esperienze in classe".

Mario Ferrari