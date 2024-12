Lavoro in Valgraziosa: pubblicato bando per affidare il chiosco nel Parco delle Fonderie

Calci (PI), 19 dicembre 2024 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento in locazione del chiosco-bar situato al Parco delle Fonderie, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’avviso pubblico prevede l’affidamento del chiosco per i prossimi sei anni, con la possibilità di avanzare richiesta di usufruire di suolo pubblico fino ad ulteriori 60 metri quadri.

"Ringraziamo chi aveva partecipato al precedente bando, confermando la bontà dell'idea realizzata dal Comune - sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti - e in particolar modo ringraziamo chi ha dato con grande impegno avvio all'attività del Chiosco, che dal 2021 ha senza dubbio arricchito ancora di più quella straordinaria realtà che è il Parco delle Fonderie. Purtroppo il gestore ha iniziato a lavorare a nuovi progetti e, a malincuore, deve lasciare. Il periodo di attività del Chiosco è stato comunque molto positivo, quindi siamo ottimisti sul fatto che ci sarà interesse".

"Il nuovo bando fa tesoro dell’esperienza maturata col precedente - commenta Valentina Marras, assessora ad opere pubbliche in concessione, ambiente e patrimonio - e siamo convinti che le offerte non mancheranno. Per quanto riguarda l’amministrazione comunale, tutto è stato predisposto affinché sia possibile un rapido e facile cambio di gestione. Il nuovo gestore potrà anche promuovere e vendere prodotti locali, attività considerata premiante nel bando dall’amministrazione al fine di valorizzare anche le eccellenze della Valgraziosa".

La gara si svolgerà per asta pubblica mediante offerte segrete, in rialzo rispetto al canone d’affitto a base d’asta fissato in 5.000 euro annui più Iva. Saranno considerati elementi premianti, oltre al maggiore valore del canone offerto in rialzo, una maggiore estensione dell’orario di apertura al pubblico, eventuali migliorie offerte, la promozione e vendita di prodotti locali a Km0 e la messa a disposizione del servizio igienico del chiosco a favore degli avventori del parco.

Possono presentare domanda sia ditte individuali e società regolarmente iscritte al Registro Imprese, sia persone fisiche che intendono iscriversi al suddetto Registro. Entro il 3 gennaio 2025 gli interessati dovranno presentare domanda (mediante apposito modulo) di partecipazione al sopralluogo obbligatorio, già fissato per le ore 10 di giovedì 9 gennaio 2025. Le domande di partecipazione al bando, con tutta la documentazione richiesta, dovranno poi essere presentate entro le ore 13 di lunedì 20 gennaio 2025. Il bando, gli allegati e tutta la modulistica da presentare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Calci.