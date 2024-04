Lavoro di squadra per fare impresa

Una formula mai sperimentata, che offre un servizio che non esisteva. E’ nata dall’idea di due giovani imprenditori, Marco Rossi e Mattia Torrioni, la Swimprove di Ponsacco, una delle aziende vincitrici del Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa.

Di cosa vi occupate nello specifico?

"Miglioriamo le prestazioni dei nuotatori attraverso un percorso di video training che si svolgono da remoto, ci rivolgiamo a nuotatori amatoriali, che hanno bisogno di potenziare le loro performance. Abbiamo già migliorato le prestazioni di 300 fra nuotatori e triatleti adulti, in tutta Italia".

Quando e come è nata la vostra attività?

"L’idea è venuta a me e al mio socio Torrioni durante il covid, quando era un problema allenarsi in presenza. L’azienda è nata nel 2023. Il risultato ottenuto al Premio Giovani Imprenditori è un orgoglio per noi, un riconoscimento che premia il lavoro fatto. La nostra è stata un’idea molto particolare, nella quale inizialmente credevamo solo io e il mio socio, e che oggi vediamo espandersi e funzionare".

Qual è secondo lei la formula per far funzionare un’impresa?

"Credo che sia il lavoro di squadra. Come nello sport ci deve essere coesione, una collaborazione alla pari e non una gerarchia che lavora in verticale. Intraprendenza, libertà di pensiero e azione sono elementi essenziali, perché lavorare dove si sta bene fa produrre nel modo giusto".

Alessandra Alderigi