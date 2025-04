Lavori Polis: chiuso fino a giugno l’ufficio postale di Fornacette

Pisa, 2 aprile 2025 – Dal 5 aprile l’ufficio postale di Fornacette, sito in Piazza Kolbe 10, sarà interessato da lavori Polis, il progetto che semplifica la vita dei cittadini grazie alle soluzioni digitali, per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità.

Nell’ambito degli interventi si procederà a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione della sede con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione relazionale, dotata di sedute.

Durante il periodo dei lavori la clientela potrà rivolgersi al limitrofo ufficio postale di Cascina, sito in via Umberto Terracini 1 e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e sabato dalle ore 8.20 alle 12.35, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).

L’ufficio postale di Fornacette riaprirà, salvo imprevisti, nella seconda metà di giugno.