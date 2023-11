Lavori, concluso lato est. Al via la parte ovest

Lavori in zona Stazione, conclusa la riqualificazione sul lato est di viale Gramsci. Da lunedì 20 cantiere sul lato ovest. Modifiche al traffico: ripristinata viabilità a doppio senso in viale Bonaini. Si è concluso l’intervento di riqualificazione sul lato est di viale Gramsci nel quartiere della stazione. Il cantiere da lunedì si sposterà quindi sul lato ovest per una durata dei lavori prevista di circa due mesi e mezzo. Di conseguenza ci saranno una serie di modifiche al traffico. In particolar modo da domani sarà ripristinato il doppio senso di marcia in viale Bonaini con la rotatoria di viale Gramsci - piazza Vittorio Emanuele nuovamente aperta nel doppio senso di scorrimento. Viale Bonaini: ripristino del doppio senso di circolazione; - via Queirolo: ripristino del senso unico di marcia da Via Croce a Viale Bonaini; - via Benedetto Croce: ripristino dell’impianto semaforico posto all’intersezione di via Croce con via Queirolovia Turati. - viale Gramsci lato “Galleria B”: divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare eccetto veicoli asserviti ai lavori, per consentire formazione area cantiere; - viale Gramsci lato “Galleria A”: istituzione del doppio senso di marcia; - viale Gramsci - intersezione via Battisti: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta per consentire l’ingresso al cantiere dei veicoli adibiti ai lavori di riqualificazione; - via Puccini: inversione del senso di marcia, nuova direzione Nord Sud e istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che intendano immettersi sulla via Corridoni; - via Puccini - intersezione con via Corridoni: istituzione dello “stop”.