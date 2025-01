Lavori, chiusa via delle Palanche: "Nuova viabilità in sicurezza"

Partiti i lavori per la nuova rotatoria tra l’Aurelia (SS1) e la via provinciale delle Palanche (SP59) a Madonna dell’Acqua che sostituirà l’attuale incrocio con semaforo. Obiettivo, "traffico più fluido e sicuro". La polizia municipale del Comune termale con il comandante Daniele Nocchi è al lavoro da lunedì per chiudere le Palanche dando esecuzione all’ordinanza. Cambiata la viabilità per consentire la realizzazione della seconda rotatoria. Il traffico per questi primi 10 giorni sarà gestito e coordinato proprio dalla municipale. Lunedì si è svolta la prima fase propedeutica in un’area non facile, trafficata con i bus turistici e la segnaletica verticale e orizzontale.

I lavori, condotti dalla ditta Nigro & C. costruzioni, comporteranno, come detto, modifiche con via delle Palanche chiusa all’intersezione con l’Aurelia, appunto; chi viene da Viareggio non potrà svoltare in via Pietrasantina, ma dovrà proseguire fino alla rotonda sud, prima del cavalcavia, per poi tornare indietro "in sicurezza", commenta il comandante stesso; chiusura di via Costa all’intersezione con la S.P. 59 delle Palanche, con ingresso consentito da via Pietrasantina; istituzione del senso unico in via Martraverso (da via Pietrasantina verso la SP 9 San Jacopo), con obbligo di svolta a sinistra nel rispetto del senso unico per le strade che si intersecano con via Martraverso (via Sarpi, via Albinoni, via Toscanini e via Redi); e senso unico in via di Cardeta (da via delle Murella verso la SP 9 San Jacopo), esclusi, ovviamente, i mezzi di soccorso.

L’intervento è stato approvato da Anas e prevede un investimento di circa 715mila euro. Si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana per "migliorare le criticità dell’attuale incrocio, ottimizzando i flussi di traffico e incrementando gli standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada", si precisa dall’amministrazione comunale sangiulianese. "Un importante passo avanti per la riqualificazione dell’intera area e per il miglioramento della viabilità in uno dei punti nevralgici del nostro territorio", dichiarano il vicesindaco e assessore alla viabilità Francesco Corucci e l’assessore alla polizia municipale Marco Balatresi. "Questa modifica ridurrà anche il rischio incidenti".

A. C.