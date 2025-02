Lavorare a bordo delle navi. Cameriere, barista e cuoco

Per gli interessati a lavorare nel settore marittimo a bordo delle navi ora ci sono nuove possibilità. Agenzia Randstad Intempo informa che staricercando figure in questo settore nell’ambito della ristorazione (cameriere, barista, aiuto cuoco, piccolo di cucina) e del facility (per la posizione di piccolo di camera per le pulizie degli ambienti). E’ prevista la formazione professionale (corsi di sicurezza) gratuita necessaria per ottenere il libretto di navigazione. Tutti gli interessati devono registrarsi sul nsito www.intempolavoro.it oppure inviare il tuo curriculum vitae a [email protected] o contattare i numeri 0586 1588233 / 3476358945. Tutti colore che hanno bisgono di assistenza per registrarsi, inviare o aggiornare il curriculom può contattare gli uffici Informagiovani, prendendo un appuntamento (Fonte Informagiovani Valdera).