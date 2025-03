L’attacco no vax al presidente Mazzeo. Solidarietà del Pd

Il Pd di Pisa "esprime piena solidarietà ad Antonio Mazzeo, vittima di un attacco social da parte di chi continua a diffondere bugie e a negare la realtà della pandemia". Il presidente del Consiglio regionale due giorni fa ha postato sulla sua pagina Fb una riflessione a cinque anni dal lockdow-Covid ricordando che "senza le misure di contenimento, l’Italia avrebbe potuto contare fino a 700 mila morti anche se ora c’è chi vuole riscrivere la storia". Sotto al post si è scatenata la reazione no vax con decine di attacchi. "È vergognoso - così il Pd pisano - che chi difende la verità dei fatti e il valore della scienza venga bersagliato da campagne d’odio e disinformazione, con toni aggressivi e intimidatori. Questi attacchi non solo offendono Mazzeo, ma mancano di rispetto a tutti coloro che hanno lottato e sofferto durante la pandemia. Chi ha responsabilità istituzionali, non può e non deve cedere a queste pressioni né lasciare spazio a teorie prive di fondamento. Non ci faremo intimidire da chi cerca di riscrivere la storia con menzogne e falsità. La verità e la memoria non si cancellano con qualche commento social".