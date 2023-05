L’appello al voto di 10 intellettuali

Arriva da sinistra un appello a votare Paolo Martinelli, il candidato sindaco del centrosinistra, al ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Lo hanno sottoscritto alcune personalità che rappresentano la sinistra pisana,

anche quella che spesso non si allea con il Partito democratico. Si tratta degli scrittori Massimo Baldacci e Athos Bigongiali, l’avvocato Andrea Callaioli, e ancora il russologo Guido Carpi, e ancora Soriano Ceccanti, Valeria Della Mea, Roberta Fantozzi, la psicologa Adriana Nannicini, l’artista Maria Piscopo e l’ex sindaco di San Giuliano Terme Gabriele Santoni.

"Alcune e alcuni di noi lo hanno votato al primo turno, altre e altri lo faranno al ballottaggio - scrivono i firmatari nell’appello riferendosi all’ex presidente provinciale delle Acli - perché non vogliamo che Pisa resti nelle mani della destra, che in questi anni ha disegnato una città chiusa ed escludente, intollerante verso le diversità, ripiegata su se stessa. Tanto meno lo vogliamo in presenza di un governo nazionale con lo stesso indirizzo, che fa la guerra ai poveri, precarizza ulteriormente il lavoro, taglia sulla sanità pubblica, e tra presidenzialismo e autonomia differenziata si appresta a scardinare la sostanza della Costituzione della Repubblica. Crediamo che Paolo Martinelli - continuano – abbia un’idea di futuro per Pisa che non tiene indietro le persone più bisognose e deboli, un futuro che sia a attento ai diritti essenziali, all’educazione alle differenze e ai diritti civili. Per una città più giusta e inclusiva".

Infine, i sottoscrittori dell’appello affermano

di credere "nei valori per cui la sinistra ha sempre combattuto: la pace, l’universalità del fisco e della scuola, l’accesso alla salute, l’eguaglianza: adesso non deve vincere la destra".