Lapocalisse di Valerio Aprea

Fondazione Sipario Toscana sempre attenta alla valorizzazione del panorama teatrale contemporaneo annuncia il debutto in Prima Nazionale, venerdì 28 febbraio alle 21 a La Città del Teatro di Cascina, di "Lapocalisse" il nuovo spettacolo di e con Valerio Aprea, scritto sui testi di Marco Dambrosio, in arte Makkox. Lo spettacolo, prodotto da Argot Produzioni e Dada in co-produzione con Fondazione Sipario Toscana onlus - La Città del Teatro in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito in collaborazione con Elastica, sarà programmato anche sabato 1 marzo alle 21 al Teatro Persio Flacco di Volterra.

Attraverso il linguaggio della satira, Lapocalisse affronta il nostro tempo, dominato da catastrofismi e allarmismi. Ma davvero l’apocalisse è inevitabile? Oppure esiste ancora la possibilità di un cambiamento? Queste sono alcune delle domande che Valerio Aprea e Makkox pongono al pubblico, utilizzando la comicità e l’assurdo per decifrare la complessità del presente. Dalla scienza alla politica, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, lo spettacolo esplora con ironia e acume la nostra capacità di adattarci ai mutamenti della società, giocando con le contraddizioni e le difficoltà del nostro tempo.

Il talento di Valerio Aprea, attore versatile apprezzato per le sue interpretazioni teatrali, cinematografiche e televisive, accompagna il pubblico in un viaggio tra riflessione e divertimento, in perfetta sintonia con la scrittura arguta di Makkox, geniale fumettista, disegnatore autore per il programma tv Propaganda Live, con Diego Bianchi, nonché collaboratore de Il Foglio, L’Espresso e Il Post. Fondazione Sipario Toscana prosegue nel suo impegno a sostegno della produzione teatrale, favorendo la realizzazione e la diffusione di progetti artistici di rilievo.

Il debutto nazionale di "Lapocalisse alla Città del Teatro di Cascina si inserisce in questo percorso, confermando l’attenzione della Fondazione verso il dialogo tra il pubblico e le nuove forme espressive del teatro contemporaneo.

Prima Nazionale: 28 febbraio 2025, ore 21 - La Città del Teatro, Cascina (PI) info 050.744400 [email protected]

Replica: 1 marzo 2025, ore 21 - Teatro Persio Flacco, Volterra (PI) info 0588 88204