L'apertura dei seggi a Pisa per le europee 2024 – VIDEO

Pisa, 8 giugno 2024 – E' arrivato il momento del voto. Seggi aperti dalle 15 per le elezioni europee 2024. Nel Comune di Pisa, dove non incombono contemporaneamente anche le elezioni comunali, l’affluenza è ancora bassa, rimanendo al seggio della scuola elementare Damiano Chiesa, nel quartiere San Francesco, circa al 5.6%.

Per le elezioni europee è possibile votare per una sola lista e non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore, nel momento del voto, ha facoltà di esprimere o meno una preferenza, fino a un massimo di tre preferenze. Nel caso in cui l’elettore voglia esprimere due o tre preferenze, queste devono essere di genere differente.

Il prossimo aggiornamento sull'affluenza sarà alle 19, ma bisognerà aspettare le 23 per avere i dati della prima giornata. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 di stasera e dalle 8 alle 23 di domani, 9 giugno.