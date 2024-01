L’anno nuovo del trasporto pubblico. Linee per San Rossore e San Piero e circolare sui Lungarni d’estate

È scattata ieri la rivoluzione Autolinee Toscane con le modifiche al trasporto pubblico locale del bacino di Pisa. Tra le principali novità della rete urbana ci sono l’istituzione di due nuove linee: la 26 di collegamento tra il centro e San Rossore, attiva il sabato e la domenica tutto l’anno, e la 25, la circolare dei Lungarni che sarà attiva da aprile a ottobre. Altre novità riguardano il maggior numero di corse per il litorale nel periodo estivo e l’intensificazione di alcune corse per raggiungere i poli universitari. "Le due nuove sono novità che abbiamo fortemente voluto e richiesto in più occasioni – sottolinea l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - e il percorso della circolare dei lungarni partirà dal parcheggio di via Pietrasantina per fare poi il giro dei Lungarni, consentendo così un accesso facilitato ai diversi musei che si trovano in quest’area. La linea 26 che collega il centro e la Tenuta di San Rossore, in vigore tutto l’anno il sabato e la domenica, era stata più volte chiesta dal Parco e finalmente siamo riusciti a ottenerla".

Ma la rivoluzione urbana si completa anche con l’intensificazione dei collegamenti dal centro per il litorale, il prolungamento della linea 16 fino alla zona indistriale di Montacchiello e il collegamento con la facoltà di Veterinaria a San Piero a Grado, mentre cambiano nome le Lam Rossa e Verde che diventano 1+ e 3+ e la navetta E diventa linea 11. Saranno potenziate anche le linee di collegamento tra Vicopisano e Pisa e sul sito del Comune, www.vicopisano.pi.it, si trovano i quadri orari della linea 130 (appartenente all’urbano di Pisa e che collega, appunto, Vicopisano e Pisa) e della linea 140 extraurbana (relativa a Vicopisano-Pontedera). Vicopisano, inoltre, è raggiunta anche dalla linea 141, Buti-Vicopisano-Cascina, che resterà invariata.

"Quella scattata ieri - ha detto l’assessore vicarese alla mobilità, Juri Filippi - è un’autentica rivoluzione. In effetti le corse in più sono davvero numerose e questo aumento così cospicuo consentirà un utilizzo molto più semplice dell’autobus, un impegno che ci eravamo presi sia con gli studenti che con le persone che hanno più difficoltà a muoversi. Restano altri due nodi da sciogliere: quello del biglietto da Vicopisano a Pisa che, come era stato stabilito, dovrà valere anche nelle corse in città e quello delle tariffe, non ancora fissate definitivamente. Ci raccomanderemo nuovamente anche con Regione e Provincia affinché restino, necessariamente, invariate e non ci sia alcun aumento".

Infine, secondo il sindaco, Matteo Ferrucci, "si tratta di un miglioramento davvero notevole e che avrà un impatto positivo sulla vita dei ragazzi che dovranno raggiungere le scuole superiori, delle famiglie e delle persone che hanno difficoltà a spostarsi e spero che questo incremento di corse contribuisca ad aumentare l’utilizzo dei mezzi pubblici perché in questo modo faremo bene all’ambiente e mitigheremo le congestioni del traffico, spiacevoli per tutti".