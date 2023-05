L’albero della legalità cresce nella scuola d’infanzia di Arena

Una tradizione che si rinnova ogni anno in nome della legalità e nel ricordo di chi per essa ha rimesso la vita, l’albero della legalità è stato piantato nel giardino della scuola dell’infanzia Peter Pan di Arena, alla presenza della vicesindaca con delega alla legalità Lucia Scatena e dell’assessore all’ambiente Filippo Pancrazzi, oltre che della dirigente e delle insegnanti, oltre a bambine e bambini dell’asilo che hanno fatto interventi e domande. "Ogni anno portiamo avanti questo gesto pieno di significato e al contempo tangibile in nome della legalità e del ricordo di chi ha perso la vita per la difesa della nostra libertà – afferma la vicesindaca Scatena –. La cultura della legalità si deve diffondere a partire sin dalla giovanissima età. Qui a San Giuliano Terme da anni diamo il nostro contributo alla profusione: oltre ad avere piantati alberi negli anni e portate avanti molte iniziative, facciamo parte come Amministrazione comunale di Avviso pubblico. Siamo in prima linea nella cultura della legalità e dell’antimafia".