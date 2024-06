L'agenzia di comunicazione pisana Sidebloom premiata alla XXVIII edizione di Media Star

Pisa, 25 giugno 2024 – L'agenzia di comunicazione pisana Sidebloom ha ottenuto un prestigioso riconoscimento alla XXVIII edizione del concorso Media Star, vincendo la Special Star per la Regia nella Sezione Tecnica Audiovisiva per il progetto realizzato per lo storico cliente il Liquorificio Morelli. Media Star è il prestigioso riconoscimento italiano che celebra l’eccellenza tecnica e produttiva nel mondo della comunicazione pubblicitaria, onorando la maestria e l’artigianalità che stanno dietro le quinte, mettendo in luce gli eroi invisibili che rendono ogni campagna un capolavoro. Il premio è stato conferito per la regia del video corporate, che ha voluto raccontare la storia e i valori del Liquorificio Morelli di Forcoli, azienda con oltre un secolo di tradizione nel settore dei liquori, da sempre “ricchi di spirito". "Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento - ha dichiarato Adele Vacca, socia di Sidebloom -. Il liquorificio Morelli è per noi più di un cliente perché con il tempo sono ormai diventati un pezzo della nostra famiglia. Come tutte le cose fatte bene, questo premio è il risultato di un grande lavoro di squadra, che nasce da sinergie e continui confronti”. Soddisfazione anche per Francesco Sani, socio e amministratore delegato di Sidebloom, che ha aggiunto: "Il successo del video per Liquorificio Morelli è un esempio concreto di come la passione, l'innovazione e la creatività possano dare vita a progetti di alta qualità. Ringraziamo il mio team - sottolinea l'amministratore delegato - e tutto lo staff del Liquorificio Morelli per la continua collaborazione: siamo entusiasti di continuare a supportarli nella loro crescita." "Siamo orgogliosi di avere dato vita a una collaborazione con Sidebloom che ci ha portato riconoscimenti e visibilità - ha precisato anche Marco Morelli, titolare del Liquorificio Morelli insieme ai fratelli Paolo e Luca - Bisogna dire che viviamo in una regione dove tutti gli enti sono concentrati alla promozione del vino e si perdono la capacità di seguire aziende come la nostra che anche da sole fanno cose di livello e portano il nome della Toscana nel mondo. Noi continueremo - promette il titolare - a fare eccellenze come abbiamo sempre fatto da 115 anni, e ci tengo soprattutto a ringraziare Sidebloom per aiutarci a raccontarle".