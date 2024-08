Ladri in azione su auto e camper dei turisti. Altri colpi a segno a due passi dalla Torre

Torna l’incubo dei furti nei veicoli dei turisti in sosta in zona Torre di Pisa. Ben due colpi a segno in meno di un’ora

nella giornata di ieri.

E aumenta la conta di un fenomeno che anche questo agosto ha messo sotto scacco le aree di sosta nei pressi della piazza dei Miracoli. Ieri, nel primo pomeriggio, un’auto e un camper con targa straniera, che si trovavano parcheggiati in via Andrea Pisano, sono stati scassinati e ripuliti.

L’amara scoperta è avvenuta al momento del ritorno dei turisti alla propria vettura, dopo l’immancabile visita di rito ai monumenti di piazza dei Miracoli.

Il ladro, secondo alcuni un uomo di origini straniere visto aggirarsi in zona, sarebbe riuscito a fuggire con il bottino, fatto di bagagli e materiale elettronico lasciato in carica sul van. Non si hanno notizie su probabili complici. ai malcapitati turisti stranieri non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine per denunciare il furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto.