La vita nascosta dei "sassini" di Marina. Si sa che i "sassini" marinesi sono croce e delizia: d’estate ci si possono friggere le uova, d’inverno volano liberi nell’aria. L’immagine poi, che danno stesi sul litorale è surreale come se un’intera cava di marmo di Carrara fosse dirupata fin sulla battigia. E Luca Serasini, marinese adottivo, in forza all’Istituto di fisiologia del Cnr, ha dato forma scritta alla surreale esistenza dei sassini, in particolar modo ad uno che dal nulla "decide" di librarsi in aria e rimanere sospeso ad 1.60 metri dal suolo; una sorta di fachiro lapideo. "Gli ho regalato una capacità metafisica – dice Serasini, artista già conosciuto per opere di land art -, gli ho dato una sorta di anima". Il libro si intitola "La singolarità del sassino" edito da Delmai. "E’ nato come breve giallo, un piccolo thriller, un mistero di quelli che possono succedere a marina". Nulla di sanguinolente, nulla da fiction di azione bensì un mistero scientifico calato dentro un’atmosfera di sole abbacinante la vista ed il cervello.

"La protagonista è Marina – dice Serasini – l’ho chiamata come marina per confondere un po’ le acque con giochi di parole. La Marina (persona) fa il medico ma ha un lato oscuro, una passione smodata per i reperti storici antichi e reperti inusuali. Alcuni li compra altri li ruba". Il sassino che di punto in bianco, diventa fachiro e si sospende in aria, attira l’attenzione di centinaia di curiosi, turisti, delle forze dell’ordine.

Ed attira anche l’attenzione dell’università pisana. "Il fenomeno del sassino sospeso va chiarito scientificamente – dice Serasini ed ecco che l’Ateneo decide di prenderlo e di studiarlo a fondo ed in segreto". Sta cosa che il sassino sparisce e per essere rinchiuso in un laboratorio segreto dell’Università non va giù a Marina che decide di rubarlo. "Per farlo però ha bisogno di un complice, tal Gianni marinese". Senza spoilerare troppo e quindi senza anticipare se Marina riuscirà nel suo intento, c’è un altro colpo scenico.

"Il breve racconto giallo, si anima di altri cinque sassini che seguono il destino del primo". Le "Avventure di Marina" sono una collana di racconti brevi ed oltre a "Lo zufolo di Piazza Viviani" ed al "La singolatità del sassino"; Serafini sta lavorando al terzo racconto che uscirà a Natale, racconto che avrà sempre protagonista Marina la dottoressa e la nostra marina. I due volumi della collana si possono trovare nelle edicole e librerie a Marina di Pisa e su Amazon.

Carlo Venturini