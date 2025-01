"La Sparanoia" drammi e incertezze della gen Z

Appuntamento sabato alle 21 alla Città del Teatro di Cascina con lo spettacolo "La Sparanoia" che offrirà uno sguardo cinico e provocatorio su una generazione in bilico. In un mondo dominato dall’incertezza e dalla passività, la generazione Z si trova intrappolata in un angolo: tra il peso di un futuro incerto e una quotidianità fatta di preoccupazioni. Scritto e interpretato dai pluripremiati Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, "La Sparanoia" è un atto unico di 70 minuti che esplora le contraddizioni di una gioventù apatica e allo stesso tempo inquieta. Con il contributo intellettuale di Christian Raimo, lo spettacolo mescola dramma e ironia, presentando un racconto che riflette sull’incapacità di agire di una generazione che preferisce la previsione del meteo alla lotta sociale.

Una riflessione amara sulla morte della Sinistra, sulla repressione e depressione che affliggono i giovani, incapaci di ribellarsi ma nemmeno in grado di ignorare le ingiustizie. Il duo scenico Fettarappa e Guerrieri ci offre una narrazione irriverente e frizzante dove la "bomba" diventa un simbolo della paralisi esistenziale: scagliarla contro qualcosa o lasciarla disinnescata, come se il non agire fosse l’unica via di salvezza. Un’interrogazione sul dilemma centrale della generazione contemporanea: affrontare il mondo o rimanerne spettatori passivi?

Un’occasione per riflettere su temi scottanti come il disagio giovanile, l’inadeguatezza e la solitudine. Biglietti da 16 a 19 euro. Per info 050 744400 - [email protected].