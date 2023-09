La soddisfazione di Giani "Le esigenze del territorio sono state rispettate"

"Valuto in modo soddisfacente il progetto prospettato dall’Arma dei carabinieri perché è significativamente ridimensionato rispetto a quello dei mesi scorsi". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando l’intesa raggiunta oggi a Roma tra i vertici della Difesa e gli enti locali per la realizzazione della base militare nel territorio pisano. Un tavolo interistituzionale che ha disposto le linee guida progettuali di una caserma diffusa sul territorio della città di Pisa e della Valdera, nello specifico l’area fra Pontedera e Ponsacco.

"Le ipotesi progettuali presentate – ha aggiunto Giani – tengono conto delle esigenze del territorio limitando a un intervento con superfici lievemente inferiori a quelle attuali in un’area del Parco di San Rossore già nella piena disponibilità del demanio militare, che dunque avrebbe potuto utilizzarla in deroga a tutti i piani urbanistici delle comunità locali, e con misure di compensazione molto importanti, a cominciare dalla bonifica e definitivo smantellamento delle scorie radioattive del reattore nucleare del Cisam".

Il presidente della Regione continua così "inoltre saranno riqualificati per destinarli nuovamente alla fruizione collettiva gli edifici storici di Coltano. Insomma è un’ottima partenza per un progetto che ora deve essere definito nel dettaglio e che richiederà ulteriori confronti". A Pontedera, ha concluso il governatore toscano, "saranno realizzati l’autodromo per l’addestramento dei militari nella guida sicura e il poligono di tiro: strutture che potranno anche entrare in sinergia con la società civile locale e ciò rappresenta un ulteriore valore aggiunto".