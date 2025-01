La sfida della città ciclabile. Bando per 113mila euro di piste tra Coltano e la Cittadella

Un bando da 113 mila euro per la ciclabilità. Il Comune è pronto ad accettare la sfida nazionale lanciata dal Ministro per lo Sport e Anci. Nel mirino, tra i tanti target ci sono: una mappatura e realizzazione di percorsi potenzialmente ciclabili nella tenuta di Coltano (ad oggi raggiungibile praticamente solo in macchina) e la Cittadella dello sport (zona Palazzetto dello sport e campo scuola) dove non c’è neppure una rastrelliera per bici né segnaletica né pensiline e quindi chi partica nuoto, tennis, atletica vi arriva con mezzi per lo pi a motore. Il progetto coinvolge: cai sez. Pisa, Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi di Unipi, Fiab, l’associazione Pisa Road Runners, Uisp, la Pro loco di Coltano, nonché Pisamo. Il Comune dovrà cofinanziare il progetto per circa 20mila euro, un progetto che ha lo scopo di favorire la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, quale strumento per uno stile di vita sano. La Tenuta di Coltano non è servita da collegamenti ciclabili, ed essendo compressa tra l’aeroporto, la linea ferroviaria, viene raggiunta principalmente in automobile. Sfruttando invece la sentieristica preesistente, è invece possibile individuare dei percorsi a basso traffico che la collegano alla città. Già nel 2016, il Cai di Pisa aveva provveduto, proprio nelle Tenute di Tombolo e Coltano, alla segnalazione di una rete di sentieri che saranno alla base di questo progetto. Caratteristica della mappatura, è quella di individuare percorsi non impattanti dal punto di vista ambientale. Obiettivo del progetto è quindi quello di individuare, all’interno della suddetta mappatura, quei sentieri che possano prestarsi all’utilizzo delle due ruote senza alterare in alcun modo lo stato dei luoghi. Venendo alla Cittadella dello sport a Barbaricina, Pisamo fornisce una proposta operativa del bando che prevede finanziamenti per le infrastrutture che agevolino le tratte "casa-impianto sportivo".

A Barbaricina c’è un complesso sportivo pluridisciplinare con impianti comunali relativi all’atletica, al nuoto il tutto a stretto contatto con l’unico Palazzetto dello sport della città. "Ad oggi – si legge nella proposta - non vi è un adeguato punto di parcheggio sicuro (bloccatelaio) per chi usa la bicicletta, lasciando spazio a cattive abitudini (arrivo in auto) e spiacevoli danneggiamenti (furto della bici)". Pertanto da Pisamo con la presente proposta si intende effettuare: l’acquisto e la installazione di parcheggi protetti e bloccatelaio per 30 posti, la installazione di due colonnine per la manutenzione della bici, l’acquisto di una bici per il trasporto di diversamente abili.

Carlo Venturini