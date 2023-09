La scarpa con gli occhi sulla Cina

PISA

Secondo gli analisti il mercato delle calzature in Cina è in forte crescita. E’ la ripartenza dopo la raffica di chiusure dovute all’emergenza sanitaria. Mentre nel Paese si registra l’aumento della classe media, con reddito medio-alto e maggior capacità di spesa. Secondo i dati la Cina è anche il primo paese produttore ed esportatore di calzature nel mondo, ma i suoi consumatori sono a loro volta grandi acquirenti di scarpe di brand stranieri, soprattutto del lusso. Ed è proprio in questo segmento che l’Italia detiene la leadership e con il quale punta a cogliere la ripresa con la ripartenza della Cina a pieno regime. Rivolgendo un attenzione speciale alle nuove tecnologie e all’innovazione. sèecie ora che tutto dice che la scrpa in pelle è il nuovo must. Gli occhi del mondo della scarpa sono puntati su Guangzhou, dove si tiene una delle più grandi e influenti fiere per scarpe e calzature che è in pieno svolgimento e chiude oggi al China Import and Export Fair Complex, Guangzhou, Cina. Un vento importante che rpecede di pochi giorni Micam Milano, il salone internaizonale della calzatura che offrirà il polso sui mercati e sulle prospettive del settore – dopo un lungo periodo di andamento tra ripresa e bruische frenate – per la prossima stagione.

L’evento in Cina – si apprende – si concentra sulla presentazione di macchinari, materiali e attrezzature per la produzione di industrie calzaturiere. Shoes & Leather Guangzhou riunisce più di 500 espositori provenienti da 20 paesi e regioni presenta una varietà di macchinari intelligenti avanzati e materiali di alta qualità (tra cui calzolaio intelligente, macchine per la concia, macchine per cucire, tecnologia industriale automatizzata, pelle, accessori, accessori e prodotti chimici).

