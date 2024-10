La Sant'Anna coordina il questionario online per il futuro dell'Elba

Pisa, 3 ottobre 2024 - Un questionario online rivolto a tutti i residenti dei comuni dell’Elba, offrendo loro l'opportunità di condividere le proprie esperienze di vita sul territorio, in modo semplice e diretto, è la nuova attività “sul campo”, svolta nell’ambito dello Spoke 10 del progetto “Tuscany Health Ecosystem” (The), finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr) e coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il questionario online segna il proseguimento delle attività del progetto all’isola d’Elba, dopo l’attivazione dello screening cardiovascolare per la morte improvvisa giovanile nelle scuole superiori.

Il questionario online, semplice da compilare, è lo strumento per raccogliere i giudizi dei cittadini su temi cruciali come la qualità della vita, i servizi sociosanitari, le infrastrutture e i trasporti, la connettività Internet, i servizi offerti dalle associazioni del terzo settore. “Questo strumento rappresenta un'importante occasione di ascolto e di costruzione condivisa del futuro delle comunità locali. È dunque fondamentale il contributo del maggior numero possibile di cittadini”, come sottolinea il team di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna.

Per incentivare la partecipazione, sarà lanciata una campagna informativa in collaborazione con la Gestione associata dei servizi turistici Visitelba, che coinvolge le amministrazioni dei sette comuni elbani, l'Azienda ASL Toscana nord ovest e le istituzioni del terzo settore. Eventi dedicati sul territorio elbano e la diffusione dell’invito a partecipare tramite i social network saranno i principali strumenti utilizzati per coinvolgere la cittadinanza e invitarla a rispondere al questionario online.

Il team di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna sottolinea inoltre che l’Osservatorio della popolazione utilizzerà i dati raccolti tramite il questionario online in modo anonimo, per ottenere una panoramica dettagliata non soltanto delle esigenze, ma anche delle risorse della comunità delle aree interne della Toscana. “Attraverso le risposte dei cittadini – spiegano le ricercatrici e ricercatori - sarà possibile individuare sia i punti di forza sia le criticità dei servizi, oltre a identificare le risorse locali da valorizzare per promuovere iniziative volte a migliorare la salute e il benessere della popolazione.

La partecipazione dei cittadini è fondamentale per il successo della fase di progettazione dei futuri interventi. Partecipare non significa soltanto esprimere le proprie necessità, ma anche contribuire al progetto “Tuscany Health Ecosystem” (“THE”) finalizzato che, tra i suoi obiettivi, include il miglioramento della qualità della vita di chi sceglie di abitare all’isola d’Elba.