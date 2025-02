La Sant’Anna celebra i suoi allievi: consegnati i diplomi di fine corso

Pisa, 17 febbraio 2025 - È un momento di festa e di condivisione, che suggella un percorso di formazione durato anni; ma è anche un momento in cui rivolgere lo sguardo nel futuro, verso nuove sfide e nuovi traguardi. La Scuola Superiore Sant’Anna ha consegnato i diplomi di Primo Livello, Secondo Livello, Licenza, Dottorato alle allieve e allievi che hanno concluso i rispettivi corsi di studio (135 in totale: 68 allieve e allievi di Primo Livello, Secondo Livello e Licenza; 67 allieve e allievi dei Dottorati di ricerca).

La cerimonia si è svolta sabato 15 febbraio a partire dalle ore 10.30 presso l’aula Magna della sede centrale. Presenti la rettrice Sabina Nuti, la preside della Classe di Scienze Sociali Anna Loretoni, il rappresentante dei Coordinatori Ph.D. Fabio Iraldo. Durante la cerimonia sono intervenute Margherita Cassano, Presidente della Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana, con una relazione sul tema 'Formazione come dovere sociale' e Chiara Criscuolo, Principal Economist International Finance Corporation, con una relazione sul tema 'Policies for Research and Development'.

"È un momento di saluto e di ripartenza. Lo slogan della Scuola Sant’Anna di quest’anno è stato 'Arrivare è un nuovo inizio' e questo è anche il messaggio che vogliamo dare ai nostri allievi che oggi chiudono un percorso ma ne aprono un altro dove dovranno mettere a disposizione della collettività le competenze apprese in questi anni di formazione" dichiara la rettrice Sabina Nuti.

"La Scuola non forma solo laureate e laureati ma soprattutto persone i cui valori, come il rispetto, la capacità di risolvere i conflitti in maniera non violenta, l’inclusione, ispireranno il loro percorso professionale e non solo. In un momento storico così difficile, segnato da crisi e da guerre, abbiamo bisogno di persone che siano capaci di portare questi valori nel mondo" dichiara Anna Loretoni, preside della Classe di Scienze Sociali.

"Si chiude un percorso molto significativo. In questi anni, grazie ai fondi che sono arrivati dal PNRR, abbiamo aumentato circa del 40% le borse di studio messe a disposizione. Adesso ci vuole una nuova spinta dalle istituzioni e dal mondo delle imprese. Senza questo sostegno, rischiamo di tornare ai numeri precedenti" è il commento di Fabio Iraldo, rappresentante dei coordinatori PhD.

Durante la cerimonia è intervenuta Margherita Cassano, presidente della Corte Suprema di Cassazione. Questo il suo monito alle allieve e agli allievi della Scuola: "Questa giornata segna la funzione di una duplice prospettiva: l’assunzione di una responsabilità, che prima di tutto è civile e istituzionale; e l’assunzione di un impegno, ovvero restituire alla comunità tutto ciò che avete imparato in questi anni di studio e di formazione, per far crescere il nostro sistema democratico".