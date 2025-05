La ruota non gira più. Iniziato lo smontaggio. Ma è solo un arrivederci

Ha smesso di girare la ruota panoramica di Pisa. Nella giornata di ieri sono iniziate le operazioni di smontaggio della struttura, a tre mesi dalla sua inaugurazione. Non si tratta però di un addio, ma di un arrivederci, come assicura Roberto Lupetti della Lupetti Attrazioni, che in questi mesi ha gestito l’impianto.

"In questi tre mesi tante famiglie pisane e turisti hanno fatto un giro", spiega Lupetti. "Siamo contenti e giudichiamo l’esperienza in piazza Vittorio Emanuele positiva. Abbiamo ricevuto anche buoni riscontri dai commercianti della zona, che ci hanno riferito come le luci della ruota – la ‘Luminosa’, alta 23 metri, con 16 cabine e oltre seimila luci a led – abbiano contribuito ad allontanare alcune cattive frequentazioni dalla piazza". L’auspicio dell’azienda è quello di tornare a Pisa con una ruota panoramica ancora più grande. "Dipende dall’amministrazione – spiega Lupetti –. Abbiamo a disposizione una ruota alta 32 metri che ci piacerebbe installare qui, capace di offrire una visuale panoramica della città ancora più suggestiva".

Per la Lupetti Attrazioni, dunque, l’esperienza pisana è stata promossa a pieni voti, nonostante le polemiche sorte al momento dell’installazione, con diverse critiche rivolte alla scelta di collocare la struttura in una piazza del centro. "Tanti turisti – conclude Lupetti – ma anche molti pisani sono saliti sulla ruota in questi tre mesi, anche se questi ultimi, dopo due o tre giri, poi scendevano"". La storia della ruota panoramica a Pisa è stata lunga e non priva di ostacoli. Già nel 2022 un’installazione simile era stata posizionata nel parcheggio di via Pietrasantina, nei pressi della Torre, ma solo per un breve periodo e non senza suscitare polemiche. Alcuni residenti e sigle politiche vicine alla sinistra radicale avevano criticato l’iniziativa, definendola "una trovata hollywoodiana per far diventare il nostro centro storico sempre più simile a un parco giochi per turisti".

Un altro progetto, risalente al 2019, prevedeva proprio l’installazione della ruota in piazza Vittorio Emanuele, ma non andò in porto. Lo studio progettuale, infatti, riguardava una struttura alta circa 40 metri, ma fu bocciato dalla Sovrintendenza, che di fatto bloccò l’iter.

Enrico Mattia Del Punta